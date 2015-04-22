Одним из важных условий ведения бизнеса является наличие товаров у потребителей. Обеспечить торговые точки и дилеров продукцией можно, заказав надежные грузоперевозки по России. От качества и сроков перемещений товаров будет зависеть, как быстро клиент получит груз, и как скоро это принесет прибыль продавцу.
«Восток» — транспортная компания Владивостока, осуществляющая транспортировку грузов в города РФ, СНГ, дальнее и ближнее зарубежье. На нашем счету более сотен тысяч успешных перемещений товаров в центральные и отдаленные регионы страны. Мы предлагаем клиентам широкий спектр экспедиторских услуг:
- Перемещение продукции.
- Оформление транспортной документации.
- Заполнение таможенных бланков.
- Сопровождение товаров.
- Страхование.
- Временное хранение.
Мы оперативно доставляем контейнеры, фуры, сборные грузы из Владивостока железнодорожным, морским и авиатранспортом. Располагаем собственными транспортными мощностями, которые способны перемещать вашу продукцию на большие расстояния вплоть до Курильских островов, Камчатки и Сахалина.
Преимущества работы с ООО «Восток»
Цены на грузоперевозки из Владивостока
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РАССТОЯНИЕ
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ВИД ТРАНСПОРТА
В отличие от тех услуг, которые могут предложить большинство транспортных компаний Владивостока, мы выполняем комплексную работу: хранение, складирование, перемещение, оформление, страхование. Компания обслуживает розничных и оптовых клиентов. С нашей помощью вы легко сможете отправить личные вещи, авто на автовозе, контейнеры и другие грузы мелкими и крупными отправками.
Стоимость грузоперевозок по России во многом зависит от вида транспорта. Так, перевозка контейнера по железной дороге обойдется значительно дешевле, чем транспортировка автотранспортом. Стоимость грузоперевозок в международном сообщении более высокая, чем такая же доставка по территории России: к общей стоимости будет добавляться сумма за пересечение границы и оформление документов.
Основными факторами, от которых зависят цены на грузовые перевозки являются расстояние до конечного пункта, объем отправки и вид транспорта. Мы стремимся проложить маршрут следования вашего товара по наиболее выгодному пути, учитывая все нюансы. Нашей задачей является долгосрочное и плодотворное сотрудничество!