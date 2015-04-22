ООО «Восток»
Транспортировка грузов по городам России
Пн-Пт: - 9.00 - 20.00
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8 (800) 234-58-25
8 (423) 272-45-94
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Транспортная компания «Восток»

Одним из важных условий ведения бизнеса является наличие товаров у потребителей. Обеспечить торговые точки и дилеров продукцией можно, заказав надежные грузоперевозки по России. От качества и сроков перемещений товаров будет зависеть, как быстро клиент получит груз, и как скоро это принесет прибыль продавцу.

«Восток» — транспортная компания Владивостока, осуществляющая транспортировку грузов в города РФ, СНГ, дальнее и ближнее зарубежье. На нашем счету более сотен тысяч успешных перемещений товаров в центральные и отдаленные регионы страны. Мы предлагаем клиентам широкий спектр экспедиторских услуг:

  • Перемещение продукции.
  • Оформление транспортной документации.
  • Заполнение таможенных бланков.
  • Сопровождение товаров.
  • Страхование.
  • Временное хранение.

Мы оперативно доставляем контейнеры, фуры, сборные грузы из Владивостока железнодорожным, морским и авиатранспортом. Располагаем собственными транспортными мощностями, которые способны перемещать вашу продукцию на большие расстояния вплоть до Курильских островов, Камчатки и Сахалина.

 

Преимущества работы с ООО «Восток»

 

19
Предварительный расчет на стоимость перевозки грузов
 20
Широкий спектр услуг для разных видов отправок
 21
Оптимальный маршрут перемещений железнодорожным, морским и авиатранспортом
19
Грамотную логистику «из рук в руки»
 20
Полный доступ к информации об отправленном объекте
 21
Мы команда команда профессионалов с многолетним опытом в логистике

 

Цены на грузоперевозки из Владивостока

 

РАССТОЯНИЕ
РАССТОЯНИЕ
ОБЪЁМ ПОСЫЛКИ
ОБЪЁМ ПОСЫЛКИ
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВО
КОЛИЧЕСТВО
ПЕРЕСЕКАЕМЫХ ГРАНИЦ
ВИД ТРАНСПОРТА
ВИД ТРАНСПОРТА

 

В отличие от тех услуг, которые могут предложить большинство транспортных компаний Владивостока, мы выполняем комплексную работу: хранение, складирование, перемещение, оформление, страхование. Компания обслуживает розничных и оптовых клиентов. С нашей помощью вы легко сможете отправить личные вещи, авто на автовозе, контейнеры и другие грузы мелкими и крупными отправками.

Стоимость грузоперевозок по России во многом зависит от вида транспорта. Так, перевозка контейнера по железной дороге обойдется значительно дешевле, чем транспортировка автотранспортом. Стоимость грузоперевозок в международном сообщении более высокая, чем такая же доставка по территории России: к общей стоимости будет добавляться сумма за пересечение границы и оформление документов.

Основными факторами, от которых зависят цены на грузовые перевозки являются расстояние до конечного пункта, объем отправки и вид транспорта. Мы стремимся проложить маршрут следования вашего товара по наиболее выгодному пути, учитывая все нюансы. Нашей задачей является долгосрочное и плодотворное сотрудничество!

 

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ

    контейнер 20 футконтейнер 40 фут

    г. Владивосток, перевозка сборных грузов, ул.Снеговая 117
    Отправка авто в контейнере г.Владивосток ул. Станционная 11а
    +7 (423) 272-45-94
    8 (800) 234-58-25
    vostokport@mail.ru
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